Объектив Laowa Argus 33mm теперь в версии Canon EOS-M

Компания Venus Optics выпустила новые варианты для семи старых объективов Laowa, которые предназначены для полнокадровых и кропнутых беззеркальных камер. Например, выпущенный для камер APS-C объектив Laowa 4mm f/2.8 Fisheye теперь доступен для камер с байонетом Nikon Z. Также для данного крепления (APS-С формат) вышли объективы Laowa 9mm f/2.8 Zero-D и Laowa 9mm T2.9 Zero-D Cine. А Laowa 15mm T2.1 Zero-D Cine предназначен для полнокадровых безеркалок с баойнетом Nikon Z и L. Также для крепления L вышел полнокадровый объектив Laowa 12mm T2.9 Zero-D Cine. Объектив Laowa 24mm f/14 2X Macro Probe теперь доступен для камер с байонетом Nikon Z и Canon RF, а Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO (APS-C) – для Canon EOS-M.

Комментарии и отзывы Laowa Argus 33mm
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