Объектив Laowa Argus CF 33mm f/0.95 APO показали на фото

В сети появились фотографии мануального объектива Laowa Argus CF 33mm f/0.95 APO, который выйдет для беззеркальных камер формата APS-C с креплением Canon EF-M, Fujifilm X, Sony E и Nikon Z. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 33 мм, конструкцией из 14 элементов в 9 группах, в том числе одним асферическим элементом, двумя элементами со сверхнизкой дисперсией и тремя элементами с высоким показателем преломления, 9-лепестковой диафрагмой f/0,95-f/16, минимальной дистанцией для фокусировки 35 см, размером фильтра 62 мм, диаметром 71,5 мм, длиной 83 мм и массой 590 г. Объектив появится в продаже в следующем месяце по цене в 530 долларов.

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