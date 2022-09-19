Объектив Leica Summilux-M 35mm F/1.4 ASPH оценен в $5395

Компания Leica пополнила ассортимент объективов моделью Leica Summilux-M 35mm F/1.4 ASPH, которая придет на смену текущей версии. Новинка характеризуется уменьшенным расстоянием для фокусировки (40 см против 70 см), 11-лепестковой диафрагмой вместо 9-лепестковой у предыдущей версии, что даст улучшенное боке, выдвижной круглой блендой и углом поворота кольца фокусировки 176 градусов, что почти в два раза больше, чем раньше. При этом, оптическая конструкция и диаметр светофильтра остались прежними. Объектив уже доступен для покупки в черной и серебристой расцветках по цене в 5395 и 5595 долларов соответственно.