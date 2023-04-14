Объектив Leica Summilux-M 50 F/1.4 ASPH оценен в $4495

Помимо камеры Leica M11 Monochrom сегодня был представлен новый полнокадровый объектив Summilux-M 50 F/1.4 ASPH. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4 и круглым боке, массой 337 граммов, минимальной дистанцией для фокусировки 45 см и двойным кулачковым механизмом для увеличения угла поворота кольца фокусировки. Заметим, что до 70 см наводка на резкость осуществляется посредством дальномера, а фокусировки на расстоянии от 70 до 45 см происходит через режим Live View на дисплее, Visoflex или приложении Leica FOTOS. Объектив уже появился в продаже в черной и серебристой расцветках по цене в 4495 и 4795 долларов соответственно.

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