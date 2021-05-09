Объектив Leica Vario-Elmarit-SL 24-70mm F/2.8 ASPH оценен в $2800

Компания Leica пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Vario-Elmarit-SL 24-70mm F/2.8 ASPH, предназначенной для камер с креплением L-mount. Новинка характеризуется конструкцией с 15 элементами в 19 группах, в том числе тремя асферическими элементами, бесшумным шаговым двигателем, минимальной дистанцией для фокусировки 18 см, максимальным увеличением 0.34x, максимальным коэффициентом увеличения 1:2.9 на 24 мм и 1:4.5 на 70 мм, защитой от атмосферных воздействий, диаметром для фильтра 82 мм, массой 856 граммов, 11-лепестковой диафрагмой. Объектив уже можно предзаказать по цене 2795 долларов или 216750 рублей в России.