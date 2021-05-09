Объектив Leica Vario-Elmarit-SL 24-70mm F/2.8 ASPH оценен в $2800

Компания Leica пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Vario-Elmarit-SL 24-70mm F/2.8 ASPH, предназначенной для камер с креплением L-mount. Новинка характеризуется конструкцией с 15 элементами в 19 группах, в том числе тремя асферическими элементами, бесшумным шаговым двигателем, минимальной дистанцией для фокусировки 18 см, максимальным увеличением 0.34x, максимальным коэффициентом увеличения 1:2.9 на 24 мм и 1:4.5 на 70 мм, защитой от атмосферных воздействий, диаметром для фильтра 82 мм, массой 856 граммов, 11-лепестковой диафрагмой. Объектив уже можно предзаказать по цене 2795 долларов или 216750 рублей в России.

Комментарии и отзывы Leica Vario-Elmarit-SL 24-70mm F/2.8 ASPH
Новости:
Gigabyte представила игровой 4K-монитор M28U

Gigabyte расширяет ассортимент мониторов представив новую модель - Gigabyte M28U. ...
iiyama представила монитор серии G-Master GB2770QSU

iiyama G-Master GB2770QSU - это 8-битный монитор с IPS-панелью. ...
Представлен портативный монитор ASUS ROG Strix XG16AHPE-W

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов игровой моделью ROG Strix XG16AHPE-W, которая п...
Представлены телевизоры OPPO Smart TV K9

Компания OPPO пополнила ассортимент телевизоров серией Smart TV K9, в которую вошли модели с экранами на ...
Крупные производители мониторов обманывают покупателей

Произошла достаточно странная и немного обидная ситуация — сразу несколько крупных производителей, не буд...
Новая версия Mi Box S сертифицирована...
Новая версия Mi Box S сертифицированаКомпания Xiaomi оказывается работает над новой приставкой Android TV (Mi Box), который был опубликован и ...
Vivo V21 5G подтвержден для Индии...
Vivo V21 5G подтвержден для ИндииКомпания Vivo подтвердила, что смартфон V21 5G поступит в Индию. В преддверии запуска смартфона, компания...
Автопроизводитель Genesis побил мировой ...
Автопроизводитель Genesis побил мировой Автопроизводитель Genesis выбрал шоу дронов, чтобы отметить свой выход на китайский автомобильный рынок, ...
realme Narzo 30A получил официальную дат...
realme Narzo 30A получил официальную датRealme наконец-то объявила дату запуска в Индии Narzo 30A, Narzo 30 Pro 5G и realme Buds Air 2. Компания ...
Новые подробности о Redmi Note 10...
Новые подробности о Redmi Note 10Серию Redmi Note 10 должны запустить 4 марта, и теперь официальная страница Xiaomi India разместила неско...
Samsung Galaxy A52 полностью рассекречен...
Samsung Galaxy A52 полностью рассекреченПрофильный ресурс WinFuture раскрыл подробности о смартфоне Samsung Galaxy A52, который еще не был предст...
Samsung Galaxy Z Flip3 показали на ренде...
Samsung Galaxy Z Flip3 показали на рендеВ сети появились качественные изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip3, который еще не был ...
Смартфон Meizu 18 Pro оценен в $775...
Смартфон Meizu 18 Pro оценен в $775Компания Meizu представила флагманский смартфон Meizu 18 Pro, который появится в продаже уже 8 марта. Нов...
Первые примеры фото с объектива Sigma 35...
Первые примеры фото с объектива Sigma 35В сети появились первые примеры снимков, сделанных на объектив Sigma 35mm F1.4 DG DN Art, который предназ...
ASUS Adolpad 10 Pro...
ASUS Adolpad 10 ProКомпания ASUS представила на китайском рынке новый планшет на базе Android - ASUS Adolpad 10 Pro. ...
OPPO F11 Pro получает стабильное обновле...
OPPO F11 Pro получает стабильное обновлеБренд OPPO начала набор бета-тестеров для OPPO F11 Pro обновления ColorOS 11 на базе Android 11 ещё в кон...
Новый флагман ZTE оказался слишком дорог...
Новый флагман ZTE оказался слишком дорогНекоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания ZTE планирует выпустить свой флагма...
Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеемОбзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеем
Обзор A4TECH Bloody W60 Pro. Игровая мышка с точным оптическим сенсоромОбзор A4TECH Bloody W60 Pro. Игровая мышка с точным оптическим сенсором
Обзор EZVIZ C8C. Наружная камера с круговым обзоромОбзор EZVIZ C8C. Наружная камера с круговым обзором
Обзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питанияОбзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питания
Обзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлениемОбзор Polaris PWK 1775CGLD WIFI IQ Home. Умный чайник с голосовым управлением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor