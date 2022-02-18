Объектив M.Zuiko Digital ED 40-150mm F4.0 PRO оценен в $900

Компания OM Digital Solutions пополнила ассортимент объективов для системы Micro Four Thirds моделью M.Zuiko Digital ED 40-150mm F4.0 PRO, который станет доступен для покупки уже в начале марта по цене в 900 долларов. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 40–150 мм (80–300 мм в 35-мм эквиваленте), 7-лепестковой диафрагмой от f/4 до f/22, конструкцией из 15 элементов в 9 группах, в том числе двумя асферическими элемента, двумя ED, одним Super ED и одним элементом HR, минимальной дистанцией для фокусировки 70 см, максимальным увеличением 0,21x, автоматической фокусировкой с шаговым приводом, резьбой для светофильтра 62 мм, диаметром 69 мм, длиной 99 мм и массой 382 грамма.