Объектив MS Optics Sonnetar 50mm F/1.3 оценен в $900

Компания MS Optics пополнила ассортимент мануальных объективов моделью Sonnetar 50mm F/1.3, которая предназначена для полнокадровых камер с байонетом Leica M-mount. Новинка характеризуется ручной сборкой, оптической конструкцией из 5 элементов в 4 группах, массой 123 грамма (с блендой 143 г), длиной 36 мм, резьбой для светофильтра 49 мм, 14-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.3, которая была изготовлена немецкой фирмой Otto Niemann Feinmechanik GmbH, минимальной дистанцией для фокусировки 8 см, многослойным покрытием со светопропусканием 97% и металлическим корпусом. Объектив уже доступен для предварительного заказа по цене в 110 000 иен или примерно 900 долларов.