Объектив Meike 10mm F/2.0 оценен в 450 долларов

Компания Meike выпустила в продажу объектив Meike 10mm F/2.0, который предназначен для беззеркальных камер формата APS-C и Micro 4/3 с байонетами Nikon Z, Fujifilm X, Sony E, Canon RF и Micro 4/3. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, оптической конструкцией из 15 элементов в 12 группах, включая два асферических элемента, углом обзора 107° (APS-C) и 91° (MFT), максимальным значением диафрагмы F/2.0 и минимальным F/22, минимальным расстоянием для фокусировки 30 см, резьбой для светофильтра 77 мм и массой 545 граммов. Судя по фото с камерой Sony a6400, объектив получился довольно компактным. Цена Meike 10mm F/2.0 составляет 450 долларов.