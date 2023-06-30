Объектив Meike 12mm T2.5 S35 Cine оценен в 700 долларов

Компания Meike пополнила ассортимент кинообъективов моделью Meike 12mm T2.5 S35 Cine, которая предназначена для камер формата S35 с креплениями PL и Canon EF. Новинка характеризуется оптической схемой из 17 линз в 10 группах, включая 1 асферический элемент, 10-лепестковой диафрагмой с максимальным значением Т2.5 и минимальным Т22, минимальным расстоянием для фокусировки 20 см, резьбой для светофильтра 82 мм, кругом изображения 28.2 мм, внешним диаметром 85мм, углом вращения кольца фокусировки 270 градусов, массой 880 граммов, габаритами 85,5:103 мм (PL) и 85,5:111 мм (EF), углом зрения 104.5° по диагонали, 97.1° по горизонтали и 61.1° по вертикали. Цена объектива составляет 700 долларов.

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