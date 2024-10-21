Объектив Meike 55mm F/1.8 Pro оценен в 330 долларов

Компания Meike пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Meike 55mm F/1.8 Pro, которая предназначена для камер с байонетом Sony E, Nikon Z и L-mount. Новинка характеризуется 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8 и минимальным F/16, способностью разрешать сенсоры 8K, быстрой и точной системой автофокусировки, резьбой для светофильтра 58мм, массой 364 грамма, минимальной дистанцией для фокусировки 55 см, оптической схемой из 11 линз в 8 группах, включая два элемента ED, два элемента с высокой рефракцией и один со сверхвысокой рефракцией, двухсторонним многослойным покрытием, кольцами для управления фокусировкой и диафрагмой, а также комплектной блендой. Цена объектива составляет 330 долларов.