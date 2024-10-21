Объектив Meike 55mm F/1.8 Pro оценен в 330 долларов

Компания Meike пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Meike 55mm F/1.8 Pro, которая предназначена для камер с байонетом Sony E, Nikon Z и L-mount. Новинка характеризуется 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8 и минимальным F/16, способностью разрешать сенсоры 8K, быстрой и точной системой автофокусировки, резьбой для светофильтра 58мм, массой 364 грамма, минимальной дистанцией для фокусировки 55 см, оптической схемой из 11 линз в 8 группах, включая два элемента ED, два элемента с высокой рефракцией и один со сверхвысокой рефракцией, двухсторонним многослойным покрытием, кольцами для управления фокусировкой и диафрагмой, а также комплектной блендой. Цена объектива составляет 330 долларов.

Фотокамера Sony A7S IV засветилась в сети …
Компания Sony зарегистрировала новую камеру с кодовым обозначением WW751104, релиз которой состоится в се…
Объектив Sony 85mm F/1.4 G-Master II оценен в $1800 …
Компания Sony пополнила ассортимент объективов моделью Sony FE 85mm F/1.4 G-Master II, которая предназнач…
Камеру Leica Q3 43 оценили в 6895 долларов …
Компания Leica пополнила ассортимент компактных полнокадровых камер моделью Leica Q3 43, которая отличает…
Компактный дрон DJI Neo обойдется в 200 евро …
Компания DJI пополнила ассортимент компактных дронов моделью Neo, которая может похвастаться массой всего…
Камеру GoPro Hero 13 Black оценили в 400 долларов …
Компания GoPro пополнила ассортимент экшн-камер моделями GoPro Hero и Hero 13 Black, которые оценены в 20…
Представлен кинообъектив Tokina Cinema Vista 100mm T2.9 Macr…
Японская компания Tokina пополнила ассортимент кинообъективов Cinema Vista моделью 100mm T2.9 Macro, кото…
Представлен объектив 7Artisans 85mm F/1.8 …
Китайская компания 7Artisans пополнила ассортимент объективов моделью 7Artisans 85mm F/1.8, которая предн…
Объектив TTArtisan 75mm F/1.5 оценили в 270 долларов…
Компания TTArtisan пополнила ассортимент объективов моделью TTArtisan 75mm F/1.5, главной особенностью ко…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor