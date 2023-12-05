Объектив Meike 85mm F/1.4 оценен в 470 долларов

Компания Meike пополнила ассортимент объективов моделью Meike 85mm F/1.4, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с креплениями Sony E и Nikon Z. Новинка характеризуется 12-лепестковой диафрагмой от F/1.4 от F/16, оптической конструкцией из 13 линз в 8 группах, углом обзора по диагонали 28.87°, по горизонтали 24.1° и по вертикали 16.14°, резьбой для светофильтра 77 мм, массой 735 граммов, шаговым приводом автофокусировки STM для бесшумной и плавной работы, электронной регулировкой диафрагмы, кольцом для управления диафрагмой и комплектной блендой. Объектив уже доступен для покупки по цене в 470 долларов.