Объектив Meyer Optik Gorlitz Trioplan 35mm f/2.8 II оценен в $900

Компания Meyer Optik Görlitz пополнила ассортимент мануальных объективов моделью Trioplan 35mm f/2.8 II, которая предназначена для зеркальных и беззеркальных камер с байонетом Canon EF, Nikon F, Sony E, Leica L, Fuji X, Micro Four Thirds, Pentax K, Nikon Z и Canon RF. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 35 мм, углом поля зрения 63°, 12-лепестковой диафрагмой с максимальным значением f/2,8, минимальной дистанцией для фокусировки 20 см, резьбой для светофильтра 52 мм, диаметром 74 мм, длиной от 52 до 78 мм в зависимости от версии, массой от 270 до 300 граммов, а также корпусом из черного анодированного алюминия или серебристого алюминия. Цена объектива составляет 900 долларов.

Комментарии и отзывы Meyer Optik Gorlitz Trioplan 35mm f/2.8 II
Представлен мануальный объектив Kenko 400mm F/8 N II S …
Представлен мануальный объектив Kenko 400mm F/8 N II S Компания Kenko-Tokina пополнила ассортимент объективов зеркально-линзовой моделью Kenko 400mm F/8 N II S,…
Sony открыла предзаказ на дрон Airpeak S1 за 9000 долларов…
Sony открыла предзаказ на дрон Airpeak S1 за 9000 долларовНа несколько месяцев позже, чем планировалось изначально, Sony открыла предварительные заказы на свой пер…
Sony прекращает продажу некоторых фотоаппаратов из-за дефици…
Sony прекращает продажу некоторых фотоаппаратов из-за дефициSony Group пошла на необычный шаг, отказавшись принимать заказы на ряд своих фотоаппаратов, что подчеркив…
Кинообъектив Samyang 135mm T2.2 MK2 оценен в $775…
Кинообъектив Samyang 135mm T2.2 MK2 оценен в $775Компания Samyang пополнила ассортимент полнокадровых кинообъективов моделью 135mm T2.2 MK2, которая предн…
Panasonic выпустила полнокадровую цифровую беззеркальную циф…
Panasonic выпустила полнокадровую цифровую беззеркальную цифPanasonic выпустила полнокадровую цифровую беззеркальную цифровую камеру Lumix BS1H в Индии. Камера оснащ…
Canon представила в России беззеркальную фотокамеру EOS R3 и…
Canon представила в России беззеркальную фотокамеру EOS R3 и Компания Canon, ведущий поставщик цифровых камер и принтеров для бизнеса и дома, провела мероприятие для…
Представлена камера Leica D-Lux 7 Vans x Ray Barbee …
Представлена камера Leica D-Lux 7 Vans x Ray Barbee Компания Leica пополнила ассортимент фотокамер новым лимитированным изданием модели D-Lux 7, которое полу…
Canon 1D X Mark III станет последней флагманской зеркалкой к…
Canon 1D X Mark III станет последней флагманской зеркалкой кКомпания Canon официально подтвердила информацию о том, что она больше не собирается выпускать флагмански…
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстояниемОбзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штативОбзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor