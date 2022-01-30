Объектив Meyer Optik Gorlitz Trioplan 35mm f/2.8 II оценен в $900

Компания Meyer Optik Görlitz пополнила ассортимент мануальных объективов моделью Trioplan 35mm f/2.8 II, которая предназначена для зеркальных и беззеркальных камер с байонетом Canon EF, Nikon F, Sony E, Leica L, Fuji X, Micro Four Thirds, Pentax K, Nikon Z и Canon RF. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 35 мм, углом поля зрения 63°, 12-лепестковой диафрагмой с максимальным значением f/2,8, минимальной дистанцией для фокусировки 20 см, резьбой для светофильтра 52 мм, диаметром 74 мм, длиной от 52 до 78 мм в зависимости от версии, массой от 270 до 300 граммов, а также корпусом из черного анодированного алюминия или серебристого алюминия. Цена объектива составляет 900 долларов.