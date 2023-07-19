Объектив Mitakon APO 200mm F/4 Macro появился в продаже

Компания ZY Optics выпустила в продажу макрообъектив Mitakon APO 200mm F/4 Macro, который предназначен для беззеркальных камер с байонетами Canon RF, Fujifilm X, Leica L, Nikon Z и Sony E. Цена новинки составляет 500 долларов. Объектив характеризуется оптической конструкцией из 11 элементов в 7 группах, включая три линзы с низкой дисперсией, три линзы с высоким показателем преломления и одну со сверхвысоким показателем светопропускания, минимальным расстоянием для фокусировки 48 см, максимальным увеличением 1x, резьбой для светофильтра 67 мм, внутренней фокусировкой, металлическим корпусом и байонетом, размерами 75:213 мм, массой 1230 граммов, а также комплектными блендой и опорной лапкой для штатива.