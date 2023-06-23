Объектив Mitakon Creator 135mm F/2.5 вышел для камер Fujifilm GFХ

Компания Zhong Yi Optics пополнила ассортимент объективов моделью Mitakon Creator 135mm F/2.5, которая предназначена для среднеформатных беззеркальных камер Fujifilm GFХ. Новинка характеризуется оптической конструкцией из девяти линз в семи группах, включая элементы с высоким и сверхвысоким показателями преломления и линзы со сверхнизкой дисперсией, отсутствием хроматических аберраций, диафрагмой с девятью лепестками с максимальным значением F/2.5 до F/22, минимальной дистанцией для фокусировки 100 см, резьбой для светофильтра 67 мм, длинным ходом кольца фокусировки, минимальным эффектом дыхания фокуса, внутренней системой фокусировки, металлическим корпусом, габаритами 79:137 мм и массой 845 граммов. Цена объектива составляет 300 долларов.