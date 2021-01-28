Объектив Mitakon Speedmaster 50mm F/0.95 для Leica M оценен в $800

Ассортимент мануальных объективов для полнокадровых беззеркальных камер пополнился светосильным объективом Mitakon Speedmaster 50mm F/0.95. Данная новинка предназначена для камер с креплением Leica M-mount. Объектив характеризуется оптической схемой из 11 элементов в 8 группах, в том числе двумя элементами со сверхнизкой дисперсией и одним со сверхвысокой рефракцией, 9-лепестковой диафрагмой с диапазоном от F/0.95 до F/16, минимальной дистанцией для фокусировки 100 см, бесступенчатой диафрагмой, системой связи с дальномером, совместимостью со сторонними адаптерами AF, массой 675 г, длиной 88 мм и диаметром 75 мм. Цена новинки составляет 800 долларов.