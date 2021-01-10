Объектив NiSi Sunstar 15mm f/4 оценен в $580

Компания NiSi Optics пополнила ассортимент широкоугольных объективов моделью Sunstar 15mm f/4, которая предназначена для беззеркальных камер с креплениями Canon RF, Nikon Z, Fujifilm X и Sony E. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, металлическим исполнением, конструкцией из 12 элементов в 10 группах, включая один двухсторонний асферический и два элемента со сверхнизкой дисперсией, десятилепестковую диафрагму в диапазоне f/4-f/22, углом поля зрения на полнокадровых камерах 112°, на кропнутых (APS-C) – 78°, минимальной дистанцией для фокусировки 20 см, диаметром для фильтра 72 мм, диаметром 75,6 мм, длиной 80,5 мм и массой 470 г. Цена на объектив составила 580 долларов.