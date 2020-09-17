Объектив Nikkor 50mm F/1.2 оценен в $2100

Компания Nikon представила объектив Nikkor Z 50mm f/1.2 S для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Z-mount. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, светосилой f/1.2, оптической схемой из 17 элементов в 15 группах, в том числе два элемента со сверхнизкой дисперсией (ED) и три асферических элемента, минимальным «эффектом дыхания», быстрой и плавной автофокусировкой, защитой от непогоды, антибликовым покрытием Nano Crystal Coat и ARNEO, бесшумным кольцом управления, программируемой кнопкой Fn. Цена объектива составляет 2100 долларов.