Объектив Nikkor Z 14-30mm F4 S обойдется в 1300 долларов

Как и ожидалось, сегодня компания Nikon представила полнокадровый объектив Nikkor Z 14-30mm F4 S, предназначенный для камер беззеркальной системы Nikon Z. Отметим, что это не только первый сверхширокоугольный объектив для камер системы Nikon Z, но и первый в мире полнокадровый объектив с фокусным расстоянием 14 мм, предназначенный для цифровых камер и поддерживающий при этом установку фильтра.

Новинка также характеризуется фокусным расстоянием 14-30 мм, максимальной диафрагмой F/4, конструкцией из 14 элементов в 12 группах, включая 4 элемента ED и 4 асферических элемента, установочным диаметром фильтра 82 мм, быстрым и тихим шаговым приводом автофокуса, фирменным просветляющим покрытием Nano Crystal Coat, защитой от пыли и влаги, а также ценой в 1300 долларов. Продажи объектива стартуют этой весной.