Объектив Nikkor Z 28mm f/2.8 (SE) оценен в $300

Компания Nikon представила сегодня не только ретро-камеру Nikon Z fc, но и объектив Nikkor Z 28mm f/2.8 (SE), который предназначен для полнокадровых беззеркальных камер с креплением Nikon Z. Новинка характеризуется шаговым приводом автофокуса, защитой от пыли и брызг, программируемым кольцом управления, фокусным расстоянием 28 мм (42 мм на камере формата APS-C), конструкцией из 9 элементов в 8 группах, в том числе 2 асферическими элементами, 7-лепестковой диафрагмой f/2,8-f/16, минимальной дистанцией для фокусировки 19 см, максимальным увеличение 0,2x, резьбой для светофильтра 52 мм, диаметром 72 мм, длиной 43 мм и массой 160 граммов. Старт продаж линзы намечен на осень этого года по цене в 300 долларов.