Объектив Nikkor Z 35mm F/1.2 S оценен в 2800 долларов

Компания Nikon пополнила ассортимент сверхсветосильных объективов моделью Nikkor Z 35mm F/1.2 S, которая предназначена для её полнокадровых беззеркальных камер. Новинка характеризуется оптической схемой из 17 линз в 15 группах, в том числе тремя элементами из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) и одним асферическим элементом со сверхнизкой дисперсией, 11-ти лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.2, массой 1060 грамм, фирменными покрытиями Meso Amorphous Coat, Nano Crystal Coat и ARNEO Coat против двоения и бликов, системой автофокусировки с несколькими шаговыми двигателями, дополнительным кольцом управления, двумя настраиваемыми кнопками L=Fn и защитой от пыли и влаги. Цена объектива составляет внушительные 2800 долларов.

Фотокамеру Leica SL3-S оценили в 5300 долларов …
Компания Leica пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью SL3-S, которая ориентирова…
Среднеформатная камера Fujifilm GFX100RF…
Сетевые источники поделились новыми подробностями о компактной среднеформатной камере Fujifilm GFX100RF, …
Canon представила сенсор на 410 Мп…
Сегодня компания Canon официально представила новый полноформатный CMOS-датчик размером 35 мм с разрешени…
Представлен компактный объектив Pergear 12mm F/2 II для APS-…
Компания Pergear пополнила ассортимент объективов широкоугольной моделью Pergear 12mm F/2 II, предназначе…
Представлена уникальная камера Nokia 360 Camera…
В 2015 году компания Nokia официально представила Ozo VR — профессиональную камеру стоимостью 60000 для в…
Sony представила беззеркальный фотоаппарат A1 II…
Сегодня компания Sony официально представила свою новую беззеркальную камеру A1 II на мероприятии Creativ…
Nikon представила камеру Z50II со странной кнопкой…
Сегодня компания Nikon официально анонсировала новую версию своей беззеркальной камеры начального уровня …
Объектив Hasselblad XCD 75mm F/3.4 P оценен в $2230…
Компания Hasselblad пополнила ассортимент объективов моделью XCD 75mm F/3.4 P, которая предназначена для …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor