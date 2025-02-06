Объектив Nikkor Z 35mm F/1.2 S оценен в 2800 долларов

Компания Nikon пополнила ассортимент сверхсветосильных объективов моделью Nikkor Z 35mm F/1.2 S, которая предназначена для её полнокадровых беззеркальных камер. Новинка характеризуется оптической схемой из 17 линз в 15 группах, в том числе тремя элементами из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) и одним асферическим элементом со сверхнизкой дисперсией, 11-ти лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.2, массой 1060 грамм, фирменными покрытиями Meso Amorphous Coat, Nano Crystal Coat и ARNEO Coat против двоения и бликов, системой автофокусировки с несколькими шаговыми двигателями, дополнительным кольцом управления, двумя настраиваемыми кнопками L=Fn и защитой от пыли и влаги. Цена объектива составляет внушительные 2800 долларов.