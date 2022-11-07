Объектив Nikkor Z 600mm F/4 TC VR S оценен в $15500

Компания Nikon пополнила ассортимент супертелеобъективов со встроенным телеконвертером моделью Nikkor Z 600mm F/4 TC VR S, которая предназначена для беззеркальных камер Nikon c байонетом Z. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 840 мм с 1.4-кратным телеконвертером, оптической схемой из 19 элементов, в том числе тремя элементами со сверхнизкой дисперсией (ED), двумя элементами Super ED и двумя коротковолновыми преломляющими элементами (SR), антибликовым покрытием Nano Crystal Coat и покрытием Meso Amorphous Coat, приводом автофокусировки Silky Swift Voice Coil Motor (SSVCM), оптической стабилизацией с эффективностью до пяти ступеней экспозиции (по данным CIPA), массой 3.3 кг, длиной без бленды 44 см и оправой из магниевого сплава. Объектив появится в продаже в конце этого месяца по цене в 15500 долларов.