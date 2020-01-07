Объектив Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S оценен в $2600

Компания Nikon представила полнокадровый зум-объектив Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S, который относится к профессиональной серии S-Line. Новинка характеризуется защитой от пыли и влаги, стабилизатором, минимальным расстоянием для фокусировки 0,5-1,0 м, антибликовым покрытием Arneo и Nano Crystal, оптической схемой из 21 элемента в 18 группах, в которую вошли два асферических элемента, шесть ED, один SR и один элемент из флюорита, максимальным увеличением 0,2х, 9-лепестковой диафрагмой, размером фильтра 77 мм, диаметром 89 мм, длиной 220 мм и массой 1440 г. Новинка выйдет в феврале по цене в 2600 долларов.