Объектив Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S выпустят через месяц

Сетевые источники раскрыли дату начала продаж объективов Nikkor Z 70–200mm f/2.8 VR S (для крепления Z-mount) и Nikkor 120-300mm f/2.8E (для F-mount), которые были представлены в начале этого года. Обе новинки станут доступны для покупки в самом конце февраля этого года.

Напомним, что Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S характеризуется защитой от пыли и влаги, стабилизатором, минимальным расстоянием для фокусировки 0,5-1,0 м, антибликовым покрытием Arneo и Nano Crystal, оптической схемой из 21 элемента в 18 группах, в которую вошли два асферических элемента, шесть ED, один SR и один элемент из флюорита, максимальным увеличением 0,2х, 9-лепестковой диафрагмой, размером фильтра 77 мм, диаметром 89 мм, длиной 220 мм, массой 1440 г и ценой в 2600 долларов.