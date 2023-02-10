Объектив Nikkor Z 85mm F/1.2S оценен в 2600 долларов

Компания Nikon пополнила ассортимент объективов моделью Nikkor Z 85mm F/1.2 S, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Z-mount. Новинка характеризуется системой автофокусировки с двойным STM-приводом, кольцом управления, программируемой кнопкой, оптической схемой из 15 элементов в 10 группах, включая 2 асферические и 1 ED-линзу, защитой от пыли, влаги и низких температур, диаметром светофильтра 82 мм, 11 лепестковой диафрагмой и нанокристаллическим покрытием. Объектив скоро станет доступен для покупки по цене в 2800 долларов. Напомним, что Canon RF 85mm F/1.2 L USM стоит 2500 долларов, а Sony FE 85mm F/1.4 GM – 1800 долларов.

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