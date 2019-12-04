Объектив Nikon AF-S Nikkor 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR готов к выходу

Три месяца назад компания Nikon представила свою новую топовую зеркальную камеру D6, а вместе с ней и объектив AF-S Nikkor 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR. Как сообщают сетевые источники, в ближайшие недели объектив наконец-то станет доступен для покупки – в декабре или в начале января. Напомним, что этот полнокадровый объектив характеризуется диапазоном фокусных расстояний 120-300 мм с постоянной максимальной диафрагмой f/2,8 и оптической схемой из 25 элементов, в число которых вошел элемент нового типа SR. Он необходим для уменьшения хроматических аберраций.