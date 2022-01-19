Объектив Nikon Z 400mm F2.8 TC VR S оценен в $14 тысяч

Компания Nikon пополнила ассортимент телеобъективов моделью Nikkor Z 400mm F2.8 TC VR S, предназначенной для полнокадровых беззеркальных камер с креплением Nikon Z. Новинка характеризуется встроенным телеконвертером, увеличивающим фокусное расстояние до 560 мм с уменьшением диафрагмы до f/4, стабилизатором с эффективностью в 5,5 EV, мотором автофокусировки с так называемой звуковой катушкой, антибликовым покрытием Meso Amorphous Coat, конструкцией из 25 элементов в 19 группах, в том числе двумя элементами ED, элементом из супернизкодисперсионного стекла, двумя элементами из флюорита и элементом SR, диаметром 156 мм, длиной 380 мм, массой 2950 г, диапазоном диафрагмы f/2,8–f/22, минимальной дистанцией для фокусировки 2,5 м, увеличением 0,17x и резьбой для светофильтров 46 мм. Объектив станет доступен для покупки в следующем месяце по цене в 14 000 долларов.

Комментарии и отзывы Nikon Z 400mm F2.8 TC VR S
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