Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS показали на фото

Сетевые источники поделились рендерами и подробностями об объективе Olympus M.Zuiko Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS, выхода которого ждут вместе с камерой Olympus OM-D E-M10 Mark IV. Линза будет характеризоваться минимальным расстоянием фокусировки 1,3 м, диаметром 86,4 мм, длиной 205,7 мм, массой 1120 г, диаметром для фильтров 72 мм, конструкцией с четырьмя элементами ED, двумя Super HR и двумя элементами HR, покрытием ZERO, переключателем для ограничения диапазона фокусировок, стабилизатором изображения, компенсирующим три ступени экспозиции, защитой от пыли и брызг и возможностью эксплуатации при низких температурах. Ориентировочная цена объектива пока не сообщается.

Комментарии и отзывы Olympus M.Zuiko Digital ED 100-400mm f/5.0-6.3 IS
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