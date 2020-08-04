Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 100-400mm f5.0-6.3 IS оценен в $1300

Компания Olympus пополнила ассортимент объективов моделью M.Zuiko Digital ED 100-400mm f5.0-6.3 IS, которая предназначена для беззеркальных камер системы Micro Four Thirds. Новинка характеризуется ручной и автоматической фокусировкой, охватом ЭФР 200-800 мм, минимальным расстоянием для фокусировки 1.3 м, диаметром 86 мм, длиной 206 мм, массой 1120 г, диаметром для фильтров 72 мм, оптической схемой из 21 элемента в 15 группах (с четырьмя элементами ED, двумя Super HR и двумя элементами HR), переключателем для ограничения диапазона фокусировок, стабилизатором изображения, компенсирующим три ступени экспозиции, а также защитой от пыли и брызг. Линза появится в продаже в середине августа по цене в 1300 евро.