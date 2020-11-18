Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO оценен в $7500

Компания Olympus пополнила ассортимент телеобъективов моделью M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO для беззеркальных камер системы Micro Four Thirds. Новинка характеризуется стабилизатором с эффективностью в 4,5 ступени экспозиции, встроенным телеконвертером 1,25x, который выдает фокусные расстояния 375–1000 мм (ЭФР), защитой от атмосферных воздействий, диафрагмой f/4,5-f/22, конструкцией из 28 элементов в 18 группах, включая один элемент EDA, четыре Super ED, два ED, два HR и один элемент HD, покрытием Z Nano Coating, минимальной дистанцией для фокусировки 130 см, максимальным увеличением 0,71х, 9-лепестковой диафрагмой, размером фильтра 95 мм, диаметром 116 мм, длиной 214 мм и массой 1875 г. Объектив появится в продаже в январе по цене в 7500 долларов.