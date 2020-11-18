Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO оценен в $7500

Компания Olympus пополнила ассортимент телеобъективов моделью M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO для беззеркальных камер системы Micro Four Thirds. Новинка характеризуется стабилизатором с эффективностью в 4,5 ступени экспозиции, встроенным телеконвертером 1,25x, который выдает фокусные расстояния 375–1000 мм (ЭФР), защитой от атмосферных воздействий, диафрагмой f/4,5-f/22, конструкцией из 28 элементов в 18 группах, включая один элемент EDA, четыре Super ED, два ED, два HR и один элемент HD, покрытием Z Nano Coating, минимальной дистанцией для фокусировки 130 см, максимальным увеличением 0,71х, 9-лепестковой диафрагмой, размером фильтра 95 мм, диаметром 116 мм, длиной 214 мм и массой 1875 г. Объектив появится в продаже в январе по цене в 7500 долларов.

Комментарии и отзывы Olympus M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO
Обзоры:
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Новости:
DJI Pocket 2 официально представили

Буквально позавчера мы писали о том, что компания DJI планирует показать свою новую компактную камеру, а ...
Представлена компактная камера Insta360 ONE X2

Компания Insta360 пополнила ассортимент компактных камер моделью ONE X2, которая может похвастаться водон...
Опубликованы примеры фото с объектива Nikkor Z 14-24mm F/2.8 S

В сети появились первые фото, сделанные на объектив Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S, который был представлен в с...
Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2Лучшая карта захвата для стрима. AVerMedia Technologies Live Gamer HD 2
Обзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPAОбзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPA
Обзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900KОбзор be quiet! Pure Loop 280mm (BW007). Система охлаждения для AMD Ryzen 9-5950X и Intel Core i9-10900K
Лучшая микроволновка. Samsung MW5000TЛучшая микроволновка. Samsung MW5000T
Обзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в кровиОбзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в крови
В умном доме Xiaomi появился новый проду...
В умном доме Xiaomi появился новый продуВ умном доме Xiaomi появился новый продукт - MIJIA Smart Door lock Pro. ...
Представлен твердотельный накопитель XPG...
Представлен твердотельный накопитель XPGКомпания ADATA представила твердотельный накопитель XPG Gammix S70 типоразмера M.2 2280 с интерфейсом PCI...
Обзор Canyon CNS-TDS07DG. Док-станция с ...
Обзор Canyon CNS-TDS07DG. Док-станция с Вместе с уменьшением толщины корпуса и веса на ноутбуках также уменьшается и количество доступных разъемо...
Qualcomm представила процессор Snapdrago...
Qualcomm представила процессор SnapdragoКомпания Qualcomm анонсировала новейшую мобильную платформу, ориентированную на игры, Snapdragon 732G. ...
Samsung Galaxy Note20 Ultra не впечатлил...
Samsung Galaxy Note20 Ultra не впечатлилКамерофон Samsung Galaxy Note20 Ultra наконец-то был протестирован лабораторией DxOMark, и результаты мог...
Activision раскрыла перезагрузку режима ...
Activision раскрыла перезагрузку режима Представлен многопользовательский режим зомби в Call of Duty: Black Ops Cold War. ...
Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro показали на...
Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro показали наПрофильный ресурс Slashleaks поделился изображениями флагманских смартфонов Huawei Mate 40 и Huawei Mate ...
SOUNDPEATS H1 за неделю компания собрала...
SOUNDPEATS H1 за неделю компания собралаSOUNDPEATS H1 - беспроводные наушники, который предлагает четкое качество звука с гибридной системой с дв...
Смартфон LG Velvet получил версию на SoC...
Смартфон LG Velvet получил версию на SoCКомпания LG представила очередную, уже третью, версию смартфона Velvet – на этот раз на новой платформе M...
PNY представила оперативную память XLR8 ...
PNY представила оперативную память XLR8 PNY представила оперативную память XLR8 Gaming EPIC-X RGB DDR4. Модули памяти сочетают в себе красивый ди...
Игроки все еще не покупают NVIDIA RTX 20...
Игроки все еще не покупают NVIDIA RTX 20Появилась информация из Steam о том, какие видеокарты используют современные геймеры. Многие удивятся, но...
Часы Honor Watch GS Pro дебютируют в Кит...
Часы Honor Watch GS Pro дебютируют в КитЧасы Honor Watch GS Pro дебютируют в Китае 4 сентября. Вполне возможно, что мы увидим их в Европе. Суббре...
Обзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПКОбзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПК
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Обзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImageОбзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImage
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Обзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний дискОбзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний диск
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor