Объектив Panasonic Leica DG Vario-Summilux 25-50mm / F1.7 ASPH оценен в $1800

Компания Panasonic официально представила объектив Leica DG Vario-Summilux 25-50mm F/1.7 ASPH, который станет доступен для покупки в конце августа по цене в 1800 долларов. Новинка характеризуется байонетом Micro 4/3, оптической конструкцией из 16 элементов в 11 группах в том числе 1 асферической линзой, 3 линзами ED и 1 линзой UHR, минимальной дистанцией для фокусировки 0.28-0.31 м, максимальным увеличением 0.21x (0.42x в 35-мм эквиваленте), резьбой для светофильтра 77 мм, защитой от пыли и брызг, возможностью работы при минус 10°С, габаритами 87.6:127.6 мм и массой 654 граммов.

Комментарии и отзывы Panasonic Leica DG Vario-Summilux 25-50mm / F1.7 ASPH
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