Объектив Panasonic Lumix S 1:4.5-5.6/70-300mm Macro O.I.S оценен в $1250

Компания Panasonic представила теле-зумобъектив Panasonic Lumix S 70-300mm F4.5-5.6 Macro O.I.S. (S-R703000), который оценен в 1250 долларов. Новинка характеризуется стабилизатором изображения, оптической схемой из 17 элементов в 11 группах, включая один UED, два ED и один UHR элемент со сверхвысоким коэффициентом преломления относительным отверстием 1:4.5-1:5.6 до F/22, фокусным расстоянием 70-300 мм, минимальной дистанцией для фокусировки 54 см, максимальным коэффициентом увеличения 1:2 (0.5Х), 11-лепестковой диафрагмой, резьбой под светофильтр 77 мм, ограничителем дистанций фокусировки, фиксатором зум, защитой от пыли и влаги, а также массой 790 грамм. Старт продаж объектива намечен на апрель этого года.