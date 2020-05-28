Объектив Panasonic Lumix S 20-60mm F3.5-5.6 (S-R2060) оценен в $600

Как и было обещано, компания Panasonic представила автофокусный зум-объектив Lumix S 20-60mm F3.5-5.6 (S-R2060), который предназначен для беззеркальных камер с креплением L. Новинка характеризуется защитой от пыли и брызг, фторсодержащим покрытием, конструкцией из 11 элемента в 9 группах (3 элемента ED, 1 UHR и 2 асферических элемента), 9-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием фокусировки 0,15 м, максимальным увеличением 0,43х, диаметром фильтра 67 мм, диаметром 77 мм, длиной 87 мм и массой 350 г. Объектив появится в продаже в конце июля по цене в 600 долларов.