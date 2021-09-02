Объектив Panasonic Lumix S 24mm F1.8 (S-S24) оценен в $900

Компания Panasonic пополнила ассортимент объективов моделью S 24mm F1.8 (S-S24) для полнокоадровых беззеркальных камер с байонетом L. Новинка характеризуется тихим и быстрым приводом автофокусировки, отсутствием «дыхания фокуса», микрошаговым управлением диафрагмой, 9-лепестковой диафрагмой в диапазоне от f/1,8 до f/22, оптической конструкцией из 12 элементов в 11 группах, в том числе 3 асферическими элементами, тремя элементами ED и одним элементом UED, минимальной дистанцией для фокусировки 24 см, максимальным увеличением 0,15х, резьбой для светофильтра 67 мм, диаметром 74 мм, длиной 82 мм, массой 310 граммов, защитой от пыли и брызг. Цена объектива составляет 900 долларов.

Комментарии и отзывы Panasonic Lumix S 24mm F1.8 (S-S24)
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