Объектив Panasonic Lumix S 50mm F/1.8 показали на новых рендерах

В сети появились новые изображения полнокадрового объектива для беззеркальных камер с креплением L-mount – Panasonic Lumix S 50mm F/1.8. Если верить источникам, линзу представят уже на следующей неделе. Ранее сообщалось, что вместе с объективом дебютирует топовая полнокадровая камера Panasonic S1H II, которая, как и первое поколение, будет предназначена для видеографов.

Что до Panasonic Lumix S 50mm F/1.8, то ему прочат конструкцию из 9 элементов в 8 группах, в том числе три асферических элемента, один элемент ED и один UHR, минимальную дистанцию для фокусировки 45 см, максимальное увеличение при съемке 0.14x, резьбу для фильтра в 67 мм, размеры 73.6:82.0 см и массу в 300 граммов.