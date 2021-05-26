Объектив Panasonic Lumix S 50mm F/1.8 засветился в сети

Сетевые источники раскрыли подробности о полнокадровом объективе для беззеркальных камер с креплением L-mount – Panasonic Lumix S 50mm F/1.8, который еще не был представлен официально. Грядущей новинке прочат фокусное расстояние 50 мм, конструкцию из 9 элементов в 8 группах, в том числе три асферических элемента, один элемент ED и один UHR, минимальную дистанцию для фокусировки 45 см, максимальное увеличение при съемке 0.14x, резьбу для фильтра в 67 мм, размеры 73.6:82.0 см и массу в 300 граммов. Официальная презентация объектива состоится в этом году вместе с топовой полнокадровой камерой Panasonic S1H II, которая, как и первое поколение, будет предназначена для видеографов.