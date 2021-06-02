Объектив Panasonic Lumix S 50mm F1.8 оценен в $450

Компания Panasonic пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Lumix S 50 mm F1.8 (S-S50), которая предназначена для беззеркальных камер с байонетом L-Mount. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, 9-лепестковой диафрагмой от f/1,8 от f/22, конструкцией из 9 элементов в 8 группах, в том числе 3 асферическими элементами, а также по одному UHR и ED-элементами, минимальной дистанцией для фокусировки 45 см, максимальным увеличением 0,14х, резьбой для фильтра 67 мм, диаметром 74 мм, длиной 82 мм, массой 300 граммов, пыле-влагозащитой, а также комплектной блендой. Объектив появится в продаже в следующем месяце по цене в 450 долларов.

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