Объектив Panasonic Lumix S 85mm F1.8 засветился в сети

Один из надежных источников поделился рендерами и спецификациями объектива Panasonic Lumix S 85mm F1.8, официальный дебют которого ожидается уже 5 ноября. Итак, объектив, предназначенный для полнокадровых камер с креплением Leica L, характеризуется фокусным расстоянием 85 мм, углом поля зрения 29°, диафрагмой f/1,8-f/22, оптической схемой из 9 элементов в 8 группах, включая 2 элемента ED, 9-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 80 см, максимальным увеличением 0,13x, защитой от пыли и влаги, установочным диаметром фильтра 67 мм, диаметром 73,6 мм, длиной 82,0 мм и массой 355 г. Цена и дата начала продаж пока не раскрываются.