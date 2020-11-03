Объектив Panasonic Lumix S 85mm F1.8 засветился в сети

Один из надежных источников поделился рендерами и спецификациями объектива Panasonic Lumix S 85mm F1.8, официальный дебют которого ожидается уже 5 ноября. Итак, объектив, предназначенный для полнокадровых камер с креплением Leica L, характеризуется фокусным расстоянием 85 мм, углом поля зрения 29°, диафрагмой f/1,8-f/22, оптической схемой из 9 элементов в 8 группах, включая 2 элемента ED, 9-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 80 см, максимальным увеличением 0,13x, защитой от пыли и влаги, установочным диаметром фильтра 67 мм, диаметром 73,6 мм, длиной 82,0 мм и массой 355 г. Цена и дата начала продаж пока не раскрываются.

Комментарии и отзывы Panasonic Lumix S 85mm F1.8
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