Объектив Panasonic Lumix S Pro 16-35mm F4 оценен в $1500 долларов

Компания Panasonic пополнила ассортимент зум-объективов моделью Lumix S Pro 16-35mm F4, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с креплением L. Новинка характеризуется быстрым, точным и тихим автофокусом, защитой от пыли и брызг, фокусным расстоянием 16-35 мм, диафрагмой f/4-f/22, конструкцией из 12 элементов в 9 группах (один ED, один UHR и три асферических элемента), девятилепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием фокусировки 0,25 м, максимальным увеличением 0,23х, диаметром фильтра 77 мм, диаметром 85 мм, длиной 100 мм и массой 500 г. Объектив станет доступен для покупки в январе 2020 года по цене в 1500 долларов.