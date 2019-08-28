Объектив Panasonic Lumix S Pro 24-70mm F2.8 оценён в $2200

Компания Panasonic представила универсальный зум-объектив Lumix S Pro 24-70mm F2.8 для фотоаппаратов с байонетом L-mount. Новинка характеризуется конструкцией из 18 элементов в 16 группах, включая три асферических и четыре элемента ED (Extra-low Dispersion), защитой от пыли и брызг, фокусным расстоянием 24–70 мм, максимальной диафрагмой f/2,8, минимальным расстоянием фокусировки 0,37 м, размером фильтра 82 мм, максимальным диаметром 91 мм, длиной 140 мм и массой 935 г. Объектив появится в продаже в середине октября по цене 2200 долларов.