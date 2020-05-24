Объектив Panasonic S 20-60mm F/3.5-5.6 показали на фото

В сети появились фотографии нового полнокадрового зум-объектива Panasonic S 20-60mm F/3.5-5.6 для байонета L. Данная линза будет работать с камерами Sigma fp, Panasonic S1/S1R/S1H и фотоаппаратами Leica с креплением L. Судя по изображениям, перед нами очень компактный и легкий объектив, который также будет и одним из самых доступных. Ранее стало известно о том, что Panasonic запатентовали объективы с фокусным расстоянием 35мм и 14мм со светосилой F/1.2 для беззеркальных камер с байонетом M4/3. Также японский производитель готовит к выходу беззеркальные камеры Panasonic GX10 и Panasonic GH6.

Комментарии и отзывы Panasonic S 20-60mm F/3.5-5.6
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