Объектив Pergear 10mm f/8 оценен в 75 евро

Компания Pergear пополнила ассортимент fisheye-объективов моделью Pergear 10mm f/8, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с байонетами Sony E, Nikon Z, Fujifilm X и MFT. Новинка характеризуется фиксированной диафрагмой, ручной фокусировкой при помощи специального рычажка, фокусным расстоянием 10 мм (15 мм в 35-мм эквиваленте), диафрагмой f/8, конструкцией из пяти элементов в четырех группах, в том числе три ED-элемента, углом поля зрения 150°, минимальным расстоянием для фокусировки 0,30 м, диаметром 55 мм, длиной 10 мм и массой 90 граммов. Цена объектива составляет 75 евро.