Объектив Pergear 35mm F/1.2 для Sony E оценен в $110

Китайская компания Pergear выпустила объектив Pergear 35mm F/1.2 для беззеркальных кропнутых камер Sony E-mount. В августе линза была выпущена для камер с байонетами Nikon Z-mount, Fujifilm X-mount, Canon EOS M и системы Micro 4/3. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 35 мм (эквивалентное фокусное расстояние 53 мм), оптической схемой из 6 элементов в 5 группах, 10-лепестковой (скругленной) диафрагмой f/1,2-f/22, 10, минимальной дистанцией для фокусировки 25 см, диаметром для фильтра 43 мм, диаметром 48,0 мм, длиной 53 мм, а также массой без крышки и бленды 210 граммов. Цена объектива составляет 110 долларов.