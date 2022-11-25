Объектив Pergear 35mm F/1.4 оценен в $130

Компания Pergear пополнила ассортимент мануальных объективов моделью Pergear 35mm F/1.4, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камеры с байонетом Sony E, Nikon Z, Сanon RF и Leica L. Новинка характеризуется оптической конструкцией из семи элементов в пяти группах, многослойным просветляющим покрытием для предотвращения бликов и орелов, десятилепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.4 и минимальным F/16, кольцом для регулировки диафрагмы, которая переключается с щелчками, минимальным расстоянием для фокусировки 30 см, углом поля зрения 63.2°, металлической конструкцией, резьбой для светофильтра 43 мм, массой 245 г и комплектной блендой. Объектив уже доступен для покупки по цене в 130 долларов.

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