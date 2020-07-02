Объектив Rokinon 85mm f/1.4 Series II оценен в $400

Бренд Rokinon представил объектив 85mm f/1.4 Series II, который выйдет для камер с креплением Canon EF, Canon M, Nikon F, Fujifilm X, Sony E и Micro Four Thirds. Новинка характеризуется возможностью зафиксировать фокус, функцией переключения кольца диафрагмы в бесступенчатый режим, защитой от атмосферных воздействий, оптической схемой из 9 элементов в 7 группах, включая гибридный асферический элемент, 9-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием фокусировки 1,1 м, максимальным увеличением 0,09х, диаметром фильтра 72 мм, диаметром 78 мм, длиной 74,7 мм и массой 547,5 г (для варианта с креплением Canon EF. Цена объектива составляет 400 долларов.

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