Объектив Samyang 50mm T2.3 XEEN Anamorphic оценен в $20 тысяч

Компания Samyang объявила о том, что полнокадровый анаморфотный объектив Samyang 50mm T2.3 XEEN Anamorphic будет стоить 20 тысяч долларов. Новинка характеризуется 2-кратным сжатием, 15-лепестковой диафрагмой, PL-байонетом, массой в 3.9 кг, максимальным светопропусканием T2.3, углом обзора на полном кадре H:68.4˚ V:26.9˚ и в режиме Super 35 – H:50.0˚ V:20.5˚, расстоянием для фокусировки 100 см, диаметром 114 мм, углом поворота кольца фокусировки 300° и кольца диафрагмы 89.5°, габаритами 128.0:198.6 мм, шестерней привода фокусировки 158 зубцов и привода диафрагмы 136 зубцов.