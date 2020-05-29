Объектив Samyang 85mm f/1.4 для байонета Canon RF оценен в $700

Компания Samyang пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью 85mm f/1.4, которая предназначена для беззеркальных камер с байонетом Canon RF. Новинку уже можно заказать на Adorama под брендом Rokinon 85mm f/1.4 по цене 699 долларов. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 85 мм, углом поля зрения 28,9°, диафрагмой f/1,4-f/16, оптической схемой из 11 элементов в 8 группах, включая один ED и 4 элемента HR, минимальным расстоянием фокусировки 0,90 м, максимальным увеличением 0,11x, 9-лепестковой диафрагмой, размером фильтра 77 мм, диаметром 88 мм, длиной 97,5 мм и массой 583,8 г.