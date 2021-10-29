Объектив Samyang AF 12mm F/2 X оценен в $500

Компания Samyang пополнила ассортимент объективов моделью Samyang AF 12mm F/2 X для беззеркальных камер с креплением байонетом Fujifilm X. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 18 мм в 35-мм эквиваленте, оптической схемой из 12 элементов в 10 группах, в том числе одной линзой H-ASP, одной ASP и тремя ED, 14-слойным просветлением Ultra-Multi-Coating (UMC), углом обзора 99.1°, минимальной дистанцией для фокусировки 20 см, коэффициентом увеличения 0,09x, 7-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 62 мм, диаметром 70 мм, длиной 59,2 мм, углом обзора APS-C: 99,1°, массой 212 граммов и мотором автофокуса Linear STM. Объектив уже доступен для предварительного заказа по цене в 500 долларов.

Комментарии и отзывы Samyang AF 12mm F/2 X
Представлен объектив Mitakon Creator 135mm f/2.5 …
Представлен объектив Mitakon Creator 135mm f/2.5 Компания компания Zhong Yi Optics пополнила ассортимент объективов моделью Mitakon Creator 135mm f/2.5, к…
Объектив 7Artisans 50mm F/0.95 представлен официально…
Объектив 7Artisans 50mm F/0.95 представлен официальноКомпания 7Artisans пополнила ассортимент объективов моделью 7Artisans 50mm F/0.95 для беззеркальных камер…
Объектив Sigma 90mm F2.8 DG DN | Contemporary оценен в $640…
Объектив Sigma 90mm F2.8 DG DN | Contemporary оценен в $640Компания Sigma пополнила ассортимент объективов моделью Sigma 90mm F2.8 DG DN|Contemporary, которая предн…
Представлен объектив Viltrox 23mm F/1.4 для Nikon Z…
Представлен объектив Viltrox 23mm F/1.4 для Nikon ZКомпания Viltrox пополнила ассортимент объективов моделями Viltrox 23mm F/1.4 AF, 33mm F/1.4 AF и 56mm F/…
Представлен полнокадровый объектив Viltrox AF 35/1.8 Z…
Представлен полнокадровый объектив Viltrox AF 35/1.8 ZКомпания Viltrox пополнила ассортимент объективов моделью AF 35/1.8 Z, которая предназначена для полнокад…
Новый объектив Canon EOS R с двойным объективом…
Новый объектив Canon EOS R с двойным объективомCanon анонсировала самый странный объектив для своей системы беззеркальных камер EOS R. Это двойной объек…
Объектив Panasonic Lumix S 24mm F1.8 (S-S24) оценен в $900…
Объектив Panasonic Lumix S 24mm F1.8 (S-S24) оценен в $900Компания Panasonic пополнила ассортимент объективов моделью S 24mm F1.8 (S-S24) для полнокоадровых беззер…
Hasselblad 907X Anniversary Edition оценен в $15 тысяч…
Hasselblad 907X Anniversary Edition оценен в $15 тысячКомпания Hasselblad пополнила ассортимент среднеформатных камер моделью 907X Anniversary Edition, выход к…
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitЛучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit
Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штативОбзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив
Лучшая веб-камера. Logitech StreamCamЛучшая веб-камера. Logitech StreamCam
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor