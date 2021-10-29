Объектив Samyang AF 12mm F/2 X оценен в $500

Компания Samyang пополнила ассортимент объективов моделью Samyang AF 12mm F/2 X для беззеркальных камер с креплением байонетом Fujifilm X. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 18 мм в 35-мм эквиваленте, оптической схемой из 12 элементов в 10 группах, в том числе одной линзой H-ASP, одной ASP и тремя ED, 14-слойным просветлением Ultra-Multi-Coating (UMC), углом обзора 99.1°, минимальной дистанцией для фокусировки 20 см, коэффициентом увеличения 0,09x, 7-лепестковой диафрагмой, резьбой для светофильтра 62 мм, диаметром 70 мм, длиной 59,2 мм, углом обзора APS-C: 99,1°, массой 212 граммов и мотором автофокуса Linear STM. Объектив уже доступен для предварительного заказа по цене в 500 долларов.