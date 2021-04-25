Объектив Samyang AF 12mm F2 E оценен в 400 долларов

Компания Samyang пополнила ассортимент объективов моделью AF 12mm F2 E, предназначенной для беззеркальных камер формата APS-C с байонетом Sony E. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 12 мм, 7-лепестковой диафрагмой f/2,0-f/22, конструкцией из 12 элементов в 10 группах, в том числе по одному элементу H-ASP и ASP, а также тремя элементами ED, углом поля зрения 99,1°, минимальной дистанцией для фокусировки 0,19 м, максимальным увеличением 0,09x, автофокусировкой, резьбой для фильтра 62 мм, диаметром 70 мм, длиной 59,2 мм, массой 225 г и защитой от атмосферных воздействий. Объектив появится в продаже в июне по цене в 400 долларов.