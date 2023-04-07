Объектив Samyang AF 35-150mm F/2-2.8 FE оценен в $1400

Компания Samyang пополнила ассортимент зум-объективов моделью AF 35-150mm F2.0-2.8 FE, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Sony. Новинка характеризуется оптической схемой из 21 элемента в 18 группах, в том числе двумя линзами ASP, одной HB, тремя элементами HR и шестью ED, покрытием Ultra Multi-Coating, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2.0-16 на широком угле и F/2.8-22 на узком, минимальной дистанцией для фокусировки 0,33 м и 0,85 м, коэффициентом увеличения 0,175x(1:5,7) и 0,18x(1:5,5), резьбой для светофильтра 82 мм, диаметром 92,8 мм, углом обзора 61,8˚...16,4˚, длиной от 157,4 мм до 197,9 мм и массой 1224 грамма. Цена объектива 1400 долларов.