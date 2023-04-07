Объектив Samyang AF 35-150mm F/2-2.8 FE оценен в $1400

Компания Samyang пополнила ассортимент зум-объективов моделью AF 35-150mm F2.0-2.8 FE, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Sony. Новинка характеризуется оптической схемой из 21 элемента в 18 группах, в том числе двумя линзами ASP, одной HB, тремя элементами HR и шестью ED, покрытием Ultra Multi-Coating, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/2.0-16 на широком угле и F/2.8-22 на узком, минимальной дистанцией для фокусировки 0,33 м и 0,85 м, коэффициентом увеличения 0,175x(1:5,7) и 0,18x(1:5,5), резьбой для светофильтра 82 мм, диаметром 92,8 мм, углом обзора 61,8˚...16,4˚, длиной от 157,4 мм до 197,9 мм и массой 1224 грамма. Цена объектива 1400 долларов.

Представлен объектив Meike 85mm F/1.8 STM…
Китайская компания Meike пополнила ассортимент объективов моделью Meike 85mm F/1.8 STM, которая предназна…
Камера Leica Q2 Disney 100 Years of Wonder оценена в $6200 …
Компания Leica пополнила ассортимент специальных изданий беззеркальной камеры Leica Q2 моделью Disney 100…
Представлен объектив Laowa 12-24mm F/5.6 С-Dreamer L-mount…
Компания Venus Optics выпустила новый вариант широкоугольного зум-объектива Laowa 12-24mm F/5.6, который …
Объектив Samyang AF 35-150mm F/2-2.8 FE оценен в $1400…
Компания Samyang пополнила ассортимент зум-объективов моделью AF 35-150mm F2.0-2.8 FE, которая предназнач…
Объектив Samyang AF 75mm F/1.8 X оценен в $500…
Компания Samyang пополнила ассортимент объективов моделью Samyang AF 75mm F/1.8 X, которая предназначена…
GoPro Hero 11 Black Mini подешевел на $100…
Компания GoPro снизила цены на экшен-камеру GoPro Hero 11 Black Mini в Китае, где она стоила 435 долларов…
Представлен объектив Sigma 60-600mm F/4.5-6.3 DG DN OS …
Компания Sigma пополнила ассортимент суперзум-объективов моделью Sigma 60-600mm F/4.5-6.3 DG DN OS, котор…
Представлен объектив Voigtlander NOKTON 50mm F/1 Aspherical…
Компания Cosina пополнила ассортимент объективов моделью Nokton 50mm F/1.0 Aspherical, которая создана дл…
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor