Объектив Samyang AF 35-150mm F/2-2.8 FE вышел в России

Компания Samyang дала старт российским продажам объектива AF 35-150mm F/2-2.8, который предназначен для полнокадровых беззеркальных камер Sony. Цена новинки составляет 105 тысяч рублей. Напомним, что объектив характеризуется оптической конструкцией из 21 элемента в 18 группах, в том числе двумя линзами ASP, одной HB, тремя HR и шестью ED, покрытием Ultra Multi-Coating, 9-лепестковой диафрагмой с диапазоном F/2.0-16 на широком угле и F/2.8-22 на узком, минимальным расстоянием фокусировки 33 см и 85 см, коэффициентом увеличения 0,175x(1:5,7) и 0,18x(1:5,5), диаметром для светофильтра 82 мм, диаметром 92,8 мм, углом обзора 61,8˚...16,4˚, длиной от 157,4 мм до 197,9 мм и массой 1224 г.

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